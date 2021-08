unterschätzt: Der Betreiber von Autobahnraststätten in den USA (rund 430 Mio. $ Börsenwert) schlug im Q2 die Erwartungen deutlich. Mit 1,83 Mrd. $ Umsatz lag man 80 Mio. $ über Konsens, noch deutlicher beim Gewinn je Aktie: 2,08 $ gegenüber 0,18 $ in der Analystenerwartung. Das bereinigte Ebitda wurde zum Vorjahreszeitraum um 61 % verbessert. Sind das reine Erholungseffekte im Vergleich zum ersten Jahr der Pandemie?



Der H1-Umsatz betrug diesmal 3,36 Mrd. $ (auch hier inklusive Treibstoffverkauf). Das waren 11,2 % mehr als vor zwei Jahren. Operativ wurde 2019 ein Defizit ausgewiesen (- 2,54 Mio. $), das sich im Folgejahr vergrößerte (- 6,47 Mio. $). In diesem Jahr war das H1 klar profitabel (+ 55,96 Mio. $).



Das Zahlenwerk macht also auch gegenüber 2019 einen positiven Eindruck. Im frühen Handel an den US-Börsen legt die TA-Aktie rund 21 % zu.



Helmut Gellermann aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.

TRAVELCENTERS OF AMERICA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de