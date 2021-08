Etwas anderes hätten wir ohnehin nicht erwartet. Aber in seinem letzten Geschäftsjahr als CEO von Cenit wird Kurt Bengel bestimmt nochmals alles geben, um die Prognosen für das Gesamtjahr zu erfüllen und ein gut bestelltes Haus an seinen Nachfolger zu übergeben. Dabei kommt dem Beratungs- und Softwarespezialisten zugute, dass die Konjunkturerholung in für Cenit wichtigen ... The post Cenit: Geschäft gewinnt an Tempo appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...