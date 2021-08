Vergangene Woche feierte Lucid Motors seinen finalen Börsengang und die Börsenwelt fieberte mit. Auch in der zweiten Woche gab es bislang keine unerwarteten Kurssprünge und die Community-Stimmung ist zwiegespalten. Währenddessen gehen die Bestellungen des Air weiter in die Höhe und das durch den Börsengang in die Kassen gespülte Geld will Lucid Motors gut investieren. Vorbestellungen steigen weiter an Immer mehr Menschen wollen in Zukunft mit dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...