Brent ($): Nicht alles was glänzt muß Gold sein! Von Henrik Becker

Ein Beitrag von Henrik Becker, vom 30.07.2021Brent ($) (WKN: 967 740)Immer schön an der Wand entlang! So oder so ähnlich könnte man die Entwicklung beschreiben, welche sich seit Wochen und Monaten im Brent abzeichnet. Diese Performance hatte ich auch so in Erwartung gestellt, sodass eine grundlegende Veränderung der Ausgangslage nicht zu verzeichnen ist. Auffallend ist dabei der eindeutig korrektive Charakter des seit weit über einem Jahr laufenden Aufwärtstrends. Damit unterstreicht das Nordseeöl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...