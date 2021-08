DJ RESEARCH/IR erhöht Fresenius-Ziel auf 50 (48) EUR - Kaufen

=== Einstufung: Bestätigt Kaufen Kursziel: Erhöht auf 50 (48) Euro Schlusskurs: +2,9% auf 45,20 Euro ===

Das Zahlenwerk von Fresenius für das zweite Quartal 2021 lag laut Independent Research (IR) beim Umsatz und bereinigten EBIT im Rahmen der Erwartungen, übertraf aber beim bereinigten Nettoergebnis und Gewinn je Aktie die IR-Prognosen und den Marktkonsens. Der rückläufige Umsatz im Geschäftsbereich FMC habe durch Erlöszuwächse bei Kabi, Vamed und Helios überkompensiert werden können. Die Entwicklung des EBIT (berichtet/bereinigt) wurde von COVID-19-bedingten höheren Vertriebs- und Verwaltungskosten belastet, die in Zusammenhang mit eingestellten staatlichen Ausgleichszahlungen an FMC stehen. Die Ziele für 2021 wurden ergebnisseitig angehoben. Mit steigenden Impfquoten und der sukzessiven Zunahme von Behandlungen in anderen Therapiegebieten rechnet IR damit, dass die Belastungen bei FMC von den anderen Geschäftsbereichen kompensiert werden.

