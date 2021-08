HOCHTIEF ist HOT: die Aktie des Baukonzerns aus Essen sieht heiß aus! >>> PULLBACK SETUP

Licht am Ende des Tunnels bei Hochtief (HOT). Nach dem Rücksetzer zum Ausbruchsniveau könnte jetzt der nächste Kursschub kommen. Setup Details im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Symbol: HOT ISIN: DE0006070006

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Die Hochtief-Aktie liegt im Halbjahresvergleich rund 17 Prozent im Minus. Sie könnte am 19. Juli aber ihr vorläufiges Tief gefunden haben. Kurz darauf überwand das Wertpapier innerhalb weniger Tage die beiden EMAs und notiert derzeit nach einem Rücksetzer zum Ausbruchsniveau etwas über dem leicht steigenden 50er-EMA.

Chart vom 03.08.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 67.40 EUR

Meine Meinung zu HOT:

Meinung:

Das Jahr 2020 war für Hochtief Corona-bedingt ziemllich verkorkst. Einige Bauprojekte kamen nicht richtig in die Gänge und beim spanischen Mautstraßenbetreiber Abertis, einer 20-prozentigen Beteiligung, herrschte Flaute. Nun gibt es etwas Licht am Ende des Tunnels und die charttechnische Formation hat auch in fundamentalen Kennzahlen für das 2. Quartal eine Begründung gefunden.

Mögliches Setup: Das Überschreiten der letzten Tageskerze wäre unser Kaufsignal. Die alte Widerstandslinie ist jetzt zur Unterstützung geworden, den Stopp Loss setzen wir knapp darunter. Das Kursziel errechnen wir mit der Measured-Move-Methode. Detaillierte Infos zu diesem Setup gibt es im Alphatrader Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in HOT.

Veröffentlichungsdatum: 03.08.2021

Bitte nehmen Sie nachstehenden Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis.

https://ratgebergeld.at/disclaimer/