SpaceX hat in nur wenigen Stunden 29 Raptor-Triebwerke an den Super-Heavy-Booster seines Starship-Raumschiffs angebracht. Damit will die Firma den geplanten Orbitalflug beschleunigen. Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX ist dem geplanten ersten Orbitalflug seines Starship-Raumschiffs einen Schritt nähergekommen. Insgesamt 29 Raptor-Triebwerke und vier sogenannte Gitterflossen (Grid Fin) sind offenbar über Nacht an der Super Heavy genannten ersten Raketenstufe (Booster) angebracht worden. Für Beobachter:innen ist diese enorme Kraftanstrengung ein Wink an die US-Luftfahrtbehörde ...

