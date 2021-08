Bad Marienberg (www.fondscheck.de) - Es ist beschlossene Sache. Bis 2030 werden die deutschen Automobilbauer aus der Produktion von Autos mit Verbrennungsmotoren aussteigen. Es handelt sich praktisch um eine Revolution in der Branche. Die Unternehmen pumpen derzeit Milliarden in die Forschung und die Umstellung der Produktion und in neue Infrastrukturen etwa zur Produktion von Autobatterien. Anstatt auf Verbrennungsmotoren setzt man nun voll auf E-Mobilität und untergeordnet auch auf die Brennstoffzellen als Antriebe. Die Branche muss sich allerdings beeilen, da asiatische Autobauer oder auch Tesla in vielen Bereichen schon sehr viel weiter und auch schon voll auf dem deutschen Markt präsent sind. Bei Tesla können E-Autos auch mit der digitalen Währung Bitcoin gekauft werden. ...

