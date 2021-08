New York und Shanghai (ots/PRNewswire) - Die hochmoderne Anlage erweitert die Kapazitäten von WuXi STA für Arzneimittelprodukte in Europa erheblich und bietet gleichzeitig den globalen Kunden bessere MöglichkeitenWuXi STA - eine Tochtergesellschaft von WuXi AppTec - gab heute bekannt, dass es die Übernahme einer Produktionsstätte für Arzneimittel in Couvet, Schweiz, von Bristol Myers Squibb (https://www.bms.com/) (NYSE: BMY) abgeschlossen hat. WuXi STA hatte seine Pläne zum Kauf der Anlage Anfang des Jahres bekannt gegeben. Die Übernahme wird die Kapazitäten von WuXi STA erweitern, um seine globalen Partner bei der Bereitstellung innovativer Arzneimittel für Patienten in aller Welt zu unterstützen.Der Standort Couvet ist die erste Anlage in Europa für WuXi STA. Die 2018 eröffnete Anlage mit ihren hochmodernen Herstellungs- und Verpackungsmöglichkeiten für Tabletten und Kapseln bietet den Kunden von WuXi STA mehr Flexibilität durch ein verbessertes Angebot an globalen Arzneimitteln und einen besseren Zugang zum europäischen Markt und darüber hinaus.Durch den Ausbau seines Netzwerks kann WuXi STA die langfristigen Bedürfnisse seiner Kunden weltweit besser unterstützen, wenn sie neue und bestehende kommerzielle Herstellungsprojekte aus ihren Pipelines in die Anlage einbringen, die über die Fähigkeit und Kapazität verfügt, Arzneimittel für die wichtigsten globalen Märkte zu liefern."Wir freuen uns, den Standort Couvet in unser globales Liefernetzwerk aufgenommen zu haben, und heißen das hochqualifizierte Team in der WuXi STA-Familie willkommen", so Dr. Minzhang Chen, Co-CEO von WuXi AppTec. "Durch die Kombination der Ressourcen des Standorts Couvet mit unseren anderen Einrichtungen stärken und erweitern wir unsere Kapazitäten und Fähigkeiten, um unsere weltweiten Kunden bei der Bereitstellung innovativer Medikamente für bedürftige Patienten noch besser zu unterstützen."Durch diese Transaktion hat WuXi STA seine globale Präsenz auf acht F&E- und Produktionsstandorte in Asien, Nordamerika und Europa erhöht, einschließlich des kürzlich angekündigten Standorts Middletown im US-Bundesstaat Delaware.Informationen zu WuXi STAWuXi STA (stapharma.com), eine Tochtergesellschaft von WuXi AppTec (wuxiapptec.com), ist ein führendes, weltweit tätiges Unternehmen für pharmazeutische Entwicklungs- und Produktionskapazitäten und Technologieplattformen für die Life-Science-Industrie. Als führendes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO) bietet WuXi STA seinen weltweiten Partnern effiziente, flexible und qualitativ hochwertige Lösungen für integrierte Chemie-, Herstellungs- und Kontrollverfahren (CMC) von der präklinischen bis zur kommerziellen Anwendung.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.STApharma.com (http://www.stapharma.com/)Informationen zu WuXi AppTecWuXi AppTec bietet ein breites Portfolio an Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsdienstleistungen an, die es Unternehmen aus der Pharma-, Biotech- und Medizintechnikbranche weltweit ermöglichen, ihre Entdeckungen voranzutreiben und Patienten bahnbrechende Behandlungen zukommen zu lassen. Als innovationsgetriebenes und kundenorientiertes Unternehmen hilft WuXi AppTec seinen Partnern, die Produktivität bei der Weiterentwicklung von Produkten im Gesundheitswesen durch kostengünstige und effiziente, sozial verantwortliche und nachhaltige Lösungen zu verbessern. Mit branchenführenden Fähigkeiten wie Forschung, Entwicklung und Herstellung von niedermolekularen Arzneimitteln, Zell- und Gentherapien sowie Tests für medizinische Geräte ermöglicht die offen zugängliche Plattform von WuXi AppTec mehr als 4.400 Mitarbeitern aus über 30 Ländern, die Gesundheit der Bedürftigen zu verbessern - und unsere Vision zu verwirklichen, dass "jedes Medikament hergestellt und jede Krankheit behandelt werden kann." Besuchen Sie: www.wuxiapptec.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1584942/Couvet.jpgPressekontakt:Medien: Davy Wumediainquiries@wuxiapptec.comInvestoren: Kyler Leikyler_lei@wuxiapptec.com+86-21-2066-3111Original-Content von: WuXi AppTec, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153622/4985228