Ivan Bebek's Imperium wächst und wir sind gespannt auf die Bohrergenisse die sich bald einstellen sollten!

Erst seit dem 9. Juni 2021 unter dem Ticker TSLV an der TSX Venture Exchange gelistet, startet Tier One Silver bereits jetzt mit seinem allererste Bohrprogramm auf seinem zu 100 % eigenen Vorzeige-Silber-Gold-Projekt Curibaya im Süden Perus. Vollfinanziert sind Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 10.000 Meter, wovon in der Anfangsphase ca. 6.000 Meter gebohrt werden. Das Bohrprogramm umfasst die Überprüfung von 3 Zieltypen:

oberflächennahe flach liegende Gang-Mantos,

hochgradige Feeder-Strukturen und

eine starke Aufladbarkeitsanomalie in der Tiefe

Insgesamt ist Tier One Silver mit einer FTA-Bohrgenehmigung ausgestattet, die das Unternehmen zu max. 40 Bohrungen von 20 unterschiedlichen Bohrplattformen berechtigt.

Bohrplan:

Der Bohrplan umfasst einen Bereich von ungefähr 2 km mal 1,5 km in einem Gebiet mit starker Alteration und hochgradiger Vererzung an der Oberfläche. Dies wird von einer starken Aufladbarkeitsanomalie im Bereich zwischen 30 und 50 Millivolt (mv) unterlagert, was mit Werten übereinstimmt, die mit einer Sulfidvererzung in Zusammenhang stehen.

Absolute Überzeugung: Fast 50% Erweiterung der Landposition noch vor den ersten Bohrergebnissen

Diese News kann sich sehen lassen und unterstreicht die Überzeugung des Managements von seinem Vorzeige-Silber-Gold-Projekt Curibaya! Schließlich vergrößert Tier One Silver seine Landposition um die Erweiterung des mineralisierten Systems im Curibaya-Projekt in Peru von 11.000 Hektar auf nun 16.800 Hektar.

Die erweiterte Landposition am östlichen Rand des Projekts umfasst eine neu identifizierte Erweiterung des Alterationssystems, das die definierte Silber-Gold-Mineralisierung an der Oberfläche beherbergt. Diese Erweiterung wurde durch Kartierungen und Probennahmen identifiziert, da sie unterhalb der vulkanischen Abdeckung nach der Mineralisierung verläuft.

Weitere Exploration im Gange!

Durch den verheißungsvollen Explorationsstart hat sich Tier One Silver dazu entschlossen seine bodengestützte geophysikalische Untersuchung mit induzierter Polarisation (IP) im Hauptzielgebiet Curibaya zu erweitern, um den gesamten kartierten mineralisierten Fußabdruck einzuschließen.

Damit steht Tier One Silver eine extrem arbeitsreiche zweite Jahreshälfte 2021 bevor, die die ersten Bohrergebnisse und weitere Oberflächenproben beinhalten. Für weiteren Newsflow ist somit gesorgt, der dem Kurs weiteren Auftrieb verleihen sollte.

