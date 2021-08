FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Sofortprogramm der Grünen:

"Dennoch legen die Grünen immer noch ... eine Schippe drauf, ... Sie müssen einfach das "größte Klimaschutzpaket" vorlegen, "das es jemals gegeben hat". Eine Nummer kleiner geht es nicht, weil die Grünen sonst um ihren Markenkern (und ihre Kanzlerkandidatin) fürchten müssten. Dafür nehmen sie in Kauf, dass Union, FDP und SPD für sich beanspruchen können, Klimapolitik nicht nur als verheißungsvolle Radikalkur zu begreifen. Wie die Grünen den Verlust ganzer Branchen ausgleichen wollen; wie sie "Dunkelflauten" überbrücken wollen (mit "grünem" Wasserstoff wird das so schnell nichts); wie sie beschleunigen wollen, was sich mit grüner Regierungsbeteiligung in den Ländern nicht bewegen ließ; wie der deutsche Klimaprimus die Klimalümmel in aller Welt bekehren will - all das wird weder im Sofort-, noch im Wahlprogramm klar."