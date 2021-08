DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Starker Service-PMI stützt in China

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien ist am Mittwoch keine einheitliche Tendenz auszumachen, trotz starker Vorgaben der Wall Street, wo der S&P-500 am Dienstag auf ein Rekordhoch stieg. Die steigende Zahl der Infektionen mit der hochansteckenden Delta-Variante des Coronavirus schürt Befürchtungen, dass die Erholung der Wirtschaft abgewürgt werden könnte.

Das gilt besonders für die Tokioter Börse, wo der Nikkei 0,3 Prozent im Minus liegt. Auf dem japanischen Aktienmarkt lastet zudem der zum Dollar gestiegene Yen, der als Fluchtwährung in Krisenzeiten gilt. In Australien halten sich die Kursgewinne mit durchschnittlich 0,3 Prozent in Grenzen.

Anders dagegen die chinesischen Börsen, die anfängliche Verluste mehr als aufgeholt haben. Sie erhalten Auftrieb vom Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor, der sich im Juli wider Erwarten kräftig erholt hat. Das wird mit Erleichterung aufgenommen, zumal zuvor die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe enttäuscht hatten. In Schanghai gewinnt der Composite-Index 0,6 Prozent. Mit dem Hang-Seng-Index geht es in Hongkong um 1,6 Prozent nach oben.

Chinesische Technologiewerte erholt - Angst vor Regulierung unbegründet?

In Hongkong erholen sich Technologiewerte von ihren jüngsten Abgaben. Vor allem Aktien chinesischer Anbieter von Online-Spielen waren am Dienstag von Kommentaren staatlicher chinesischer Medien belastet worden, die diese Spiele als "Opium für den Verstand" bezeichneten. Das hatte Ängste geschürt, dass Peking - wie zuvor für andere Branchen - nun auch die regulatorischen Vorschriften für diesen Wirtschaftszweig verschärfen könnte. Die Analysten von Nomura halten das indessen für unwahrscheinlich. Erst in der vergangenen Woche habe ein Vertreter des zuständigen Ministeriums die Spieleentwickler ermutigt, innovative Technologien einzusetzen. Überdies hätten die Unternehmen selbst schon vor längerer Zeit strenge Auflagen für die Nutzung der Spiele durch Minderjährige eingeführt, die im Übrigen nur etwa 5 Prozent zum jeweiligen Umsatz beitrügen. Unter den Branchenaktien verbessern sich Tencent um 4,9 Prozent und Bilibili um 1,7 Prozent. Netease liegen noch 0,8 Prozent im Minus, aber über ihrem Tagestief.

Unter den übrigen Technologiewerten gewinnen Alibaba 0,4 Prozent. Das Unternehmen hat am Dienstag nach Börsenschluss in Hongkong einen Gewinnrückgang vermeldet, die Erwartungen aber übertroffen. Meituan steigen um 3,6 Prozent. Gesucht sind in Hongkong auch Aktien der Autohersteller BYD (+7,3%) und Geely (+5,4%). Die Aktien des Apple-Zulieferers Sunny Optical legen um 7,5 Prozent zu.

In Tokio liegt die Toyota-Aktie 0,2 Prozent im Plus, nachdem der Autohersteller Zahlen vorgelegt hat.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.499,60 +0,3% +13,9% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.552,86 -0,3% +0,7% 08:00 Kospi (Seoul) 3.280,05 +1,3% +14,1% 08:00 Schanghai-Comp. 3.467,30 +0,6% -0,2% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.605,79 +1,6% -3,8% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.178,52 +0,9% +11,2% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.487,43 -0,9% -7,8% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1871 +0,1% 1,1864 1,1874 -2,8% EUR/JPY 129,46 +0,1% 129,37 129,60 +2,7% EUR/GBP 0,8525 -0,0% 0,8526 0,8542 -4,5% GBP/USD 1,3925 +0,1% 1,3914 1,3900 +1,8% USD/JPY 109,05 +0,0% 109,05 109,15 +5,6% USD/KRW 1143,84 -0,4% 1148,67 1148,55 +5,4% USD/CNY 6,4604 -0,2% 6,4704 6,4665 -1,0% USD/CNH 6,4558 -0,2% 6,4661 6,4657 -0,7% USD/HKD 7,7745 -0,0% 7,7780 7,7756 +0,3% AUD/USD 0,7404 +0,1% 0,7395 0,7395 -3,9% NZD/USD 0,7054 +0,5% 0,7019 0,7017 -1,8% Bitcoin BTC/USD 37.921,51 -1,0% 38.297,76 38.447,01 +30,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,46 70,56 -0,1% -0,10 +46,2% Brent/ICE 72,45 72,41 +0,1% 0,04 +42,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.812,80 1.810,65 +0,1% +2,15 -4,5% Silber (Spot) 25,62 25,53 +0,4% +0,09 -2,9% Platin (Spot) 1.054,05 1.051,35 +0,3% +2,70 -1,5% Kupfer-Future 4,39 4,39 +0,1% +0,00 +24,5% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/err

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2021 00:52 ET (04:52 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.