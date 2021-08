Wichtige Punkte Angst lässt dein Portfolio nicht besser oder schlechter performen. Einen Plan für das Chaos an der Börse zu haben, bedeutet, dass du bereit bist, wenn es passiert. Die jüngste Unruhe an der Börse könnte auf einen baldigen Crash hindeuten. Vielleicht aber auch nicht. Es gibt keine Möglichkeit, sicher zu sein, und in der Zwischenzeit den Kopf zu verlieren, ist ein todsicherer Weg, sich schlecht zu fühlen und gleichzeitig Gewinne zu verpassen. Anstatt sich zu sorgen und passiv zu bleiben, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...