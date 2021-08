DGAP-News: VERIANOS SE / Schlagwort(e): Personalie

VERIANOS SE verstärkt Transaktionsteam zur Unterstützung der Wertschöpfungsstrategie Claudia Hickmann zur Direktorin Transactions bestellt

Virginia Dominguez de la Torre neue Leiterin Spanien Köln, 4. August 2021 - Die VERIANOS SE (ISIN: DE000A0Z2Y48) stärkt mit der Besetzung von zwei Senior Positionen die Wertschöpfungsstrategie des Unternehmens. Mit Wirkung zum 1. August 2021 wurde Claudia Hickmann zur neuen Direktorin Transactions bestellt. Zuletzt war Frau Hickmann als Senior Investment Managerin bei der Ampega Real Estate GmbH (vormals Talanx Immobilien Management GmbH) verantwortlich für den Ankauf von Gewerbeobjekten sowie für Verkaufsobjekte in Deutschland. Bereits zum 1. Juli 2021 wurde Virginia Dominguez de la Torre Unceta zur Leiterin der Niederlassung Spanien berufen. Frau Dominguez de la Torre verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung auf dem spanischen Immobilienmarkt und war zuletzt als selbstständige Beraterin für internationale Investoren und Projektentwickler tätig. Tobias Bodamer, Managing Partner der VERIANOS SE: "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Claudia Hickmann und Virginia Dominguez de la Torre. Beide sind mit ihrer Expertise und ihrem Netzwerk in Deutschland und Spanien eine Bereicherung für unser Team und stärken unsere Strategie, durch hochwertige Investments und erfolgreiches Asset Management überdurchschnittliche und nachhaltige Wertsteigerungen zu generieren. Wir haben bereits zum jetzigen Zeitpunkt das durchschnittliche Transaktionsvolumen der letzten Jahre übertroffen und sind uns sicher, dass Frau Hickmann und Frau Dominguez de la Torre dazu beitragen werden, weitere hochqualitative Investments mit attraktivem Wertschöpfungspotenzial umzusetzen." Über VERIANOS VERIANOS ist ein Real Estate Private Equity Unternehmen, das gemeinsam mit langfristig orientierten, privaten Investoren Immobilien mit hohem Wertschöpfungspotential in Europa erwirbt. Dabei fokussiert sich VERIANOS auf Impact und Value Investments im Small- & Mid-Cap Segment (Einzel-Objektvolumina zwischen EUR 5 und 25 Mio.).

Kontakt:

VERIANOS SE

Tobias Bodamer

T +49 221 200 46 105

Mail: ir@verianos.com

https://www.verianos.com Finanz- und Wirtschaftspresse:

IR.on AG

Frederic Hilke | Martin Grünter

T +49 221 9140 970

Mail: verianos@ir-on.com

04.08.2021

