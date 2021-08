Der Dax hat es am Dienstag wieder nicht geschafft sich nach oben abzusetzen. Bei dem Versuch die 15.600er Marke zu überwinden scheiterte er und fiel am Nachmittag zusammen mit schwachen US-Börsen auf ein Tagestief bei 15.492 Punkten. Anschließend erfolgte ein V-Reversal, dass den Dax fast noch in die Gewinnzone befördert hätte. Damit bleibt der Deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...