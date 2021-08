Keine Ahnung von Finanzen? In diesem Ratgeber stellen wir Online-Kurse rund um das liebe Geld vor - von der Finanzplanung für junge Erwachsene bis hin zu den ersten Schritten auf dem Kryptomarkt. Das liebe Geld - Finance im Alltag Der Coursera-Kurs "Das liebe Geld"* der Universität Zürich richtet sich an absolute Einsteiger, aber auch Fortgeschrittene können in dem MOOC noch etwas lernen. Gerade die Videos und Lernmaterialien rund um die individuell richtige Geldanlage sind auch für erfahrenere Anleger und Anlegerinnen zu empfehlen. Der sechswöchige Onlinekurs wird über die Plattform ...

