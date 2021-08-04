The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.08.2021
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.08.2021
ISIN Name
XS1433512891 OTTO GCKG MTN 16/23
DE000A2LQK64 IN.BK.BERLIN IS S.202 VAR
DE000DK0HT40 DEKA AUD FESTZINS 16/21
XS1464940565 ASIAN DEV. BK 16/21 MTN
DE000LB1QA74 LBBW DL-GM-FLOATER 18/21
DE000DK0HQJ4 DEKA FESTZINS ANL 16/31
DE000HLB34E6 LB.HESS.THR.CARRARA08E/19
DE000BLB3T94 BAY.LDSBK.IS.15/21
DE000HLB3357 LB.HESS.THR.CARRARA08A/19
XS1974894138 SAMHALLSBYG. 19/UND. FLR
XS0068009637 BARCLAYS BK 96/21
XS1360443979 SANTANDER UK 16/21 MTN
US14912L6U06 CATERP.FIN.SER. 2021 MTN
US571903AM51 MARR. INTL 14/21 N
DE000LB0SZ25 LBBW GM-FLOATER 13/21
DE000NRW22L7 LAND NRW SCHATZ13 R1264
DE000DDA0S85 DZ BANK IS.A1158
DE000A194DC1 DAIMLER INTL FIN.18/21MTN
DE000A2DASJ1 DT.PFBR.BANK PF.R.15261
DE000BLB7YH1 BAY.LDSBK.IS. 19/26
US40052A4076 GPO CLARIN.B GDR REGS/2
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.08.2021
ISIN Name
XS1433512891 OTTO GCKG MTN 16/23
DE000A2LQK64 IN.BK.BERLIN IS S.202 VAR
DE000DK0HT40 DEKA AUD FESTZINS 16/21
XS1464940565 ASIAN DEV. BK 16/21 MTN
DE000LB1QA74 LBBW DL-GM-FLOATER 18/21
DE000DK0HQJ4 DEKA FESTZINS ANL 16/31
DE000HLB34E6 LB.HESS.THR.CARRARA08E/19
DE000BLB3T94 BAY.LDSBK.IS.15/21
DE000HLB3357 LB.HESS.THR.CARRARA08A/19
XS1974894138 SAMHALLSBYG. 19/UND. FLR
XS0068009637 BARCLAYS BK 96/21
XS1360443979 SANTANDER UK 16/21 MTN
US14912L6U06 CATERP.FIN.SER. 2021 MTN
US571903AM51 MARR. INTL 14/21 N
DE000LB0SZ25 LBBW GM-FLOATER 13/21
DE000NRW22L7 LAND NRW SCHATZ13 R1264
DE000DDA0S85 DZ BANK IS.A1158
DE000A194DC1 DAIMLER INTL FIN.18/21MTN
DE000A2DASJ1 DT.PFBR.BANK PF.R.15261
DE000BLB7YH1 BAY.LDSBK.IS. 19/26
US40052A4076 GPO CLARIN.B GDR REGS/2
GRUPO CLARIN-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de