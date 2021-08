The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.08.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.08.2021ISIN NameXS1433512891 OTTO GCKG MTN 16/23DE000A2LQK64 IN.BK.BERLIN IS S.202 VARDE000DK0HT40 DEKA AUD FESTZINS 16/21XS1464940565 ASIAN DEV. BK 16/21 MTNDE000LB1QA74 LBBW DL-GM-FLOATER 18/21DE000DK0HQJ4 DEKA FESTZINS ANL 16/31DE000HLB34E6 LB.HESS.THR.CARRARA08E/19DE000BLB3T94 BAY.LDSBK.IS.15/21DE000HLB3357 LB.HESS.THR.CARRARA08A/19XS1974894138 SAMHALLSBYG. 19/UND. FLRXS0068009637 BARCLAYS BK 96/21XS1360443979 SANTANDER UK 16/21 MTNUS14912L6U06 CATERP.FIN.SER. 2021 MTNUS571903AM51 MARR. INTL 14/21 NDE000LB0SZ25 LBBW GM-FLOATER 13/21DE000NRW22L7 LAND NRW SCHATZ13 R1264DE000DDA0S85 DZ BANK IS.A1158DE000A194DC1 DAIMLER INTL FIN.18/21MTNDE000A2DASJ1 DT.PFBR.BANK PF.R.15261DE000BLB7YH1 BAY.LDSBK.IS. 19/26US40052A4076 GPO CLARIN.B GDR REGS/2