The following instruments on XETRA do have their first trading 04.08.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 04.08.2021Aktien1 US14040H7742 Capital One Financial Corp. Dep Shs Rep 1/40th Int Perp Pfd Ser K2 GB00BL6K7L04 HydrogenOne Capital Growth PLCAnleihen1 USU9220MAB91 Venture Global Calcasieu Pass LLC2 DE000DD5AXJ3 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank3 DE000LB2BGL1 Landesbank Baden-Württemberg4 DE000LB2BGM9 Landesbank Baden-Württemberg5 DE000LB2BGN7 Landesbank Baden-Württemberg6 DE000LB2V7F6 Landesbank Baden-Württemberg7 DE000LB2BGP2 Landesbank Baden-Württemberg8 DE000LB2V7P5 Landesbank Baden-Württemberg9 US22550L2F72 Credit Suisse AG [New York Branch]10 XS2363709762 Korea Investment & Securities Co. Ltd.11 XS2373642102 Barclays Bank PLC12 US22550L2G55 Credit Suisse AG [New York Branch]13 XS2373051320 Ruanda, Republik14 DE000HLB2565 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 DE000HLB2474 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale16 DE000HLB2466 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale17 DE000HLB2490 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 DE000HLB2458 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 US82967NBM92 Sirius XM Radio Inc.