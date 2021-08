HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fraport nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Es habe sich nicht viel zum Guten gewendet, lautete das Fazit des Analysten William Fitzalan Howard. Das Passagieraufkommen des Flughafenbetreibers sei noch immer gering und das Unternehmen verbrauche nach wie vor Barmittel. Die kommenden sechs Monate dürften für den Aktienkurs den Ausschlag geben, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2021 / 16:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005773303

