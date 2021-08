DER AKTIONÄR wird 25 Jahre. Nutzen Sie jetzt die Jubiläumsangebote unter: https://tinyurl.com/3mbc37d9 Die Anleger am deutschen Aktienmarkt können sich offenbar weiter nicht für eine Richtung entscheiden. Gestern pendelte der DAX zwischen Gewinnen und Verlusten hin und her. Heute deutet sich ein freundlicher Start an. Die Vorgaben sind positiv. Bei den Einzelwerten geht es heute um Siemens Energy, Lyft, Tencent, Take-Two Interactive, Activision Blizzard, CTS Eventim Marco Uome informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.