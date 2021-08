NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Von immer neuen Engpässen in der internationalen Frachtschifffahrt dürften Frachtanbieter wie die Deutsche Post, DSV oder Kühne & Nagel erheblich profitieren, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die große Nachfrage spiele den Unternehmen in puncto Kapazitätsauslastung und folglich Profitabilität in die Karten./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2021 / 23:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005552004

