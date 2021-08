Die Probleme bei der Wind-Tochter Siemens Gamesa haben auch Siemens Energy im dritten Quartal des gebrochenen Geschäftsjahres stark belastet. Der Energietechnikkonzern ist nach zwei Quartalen mit schwarzen Zahlen wieder in die Verlustzone gerutscht. An der Börse kommt das nicht gut an, die Aktie rutscht im frühen Handel ans DAX-Ende.Siemens Energy gab auch eine neue, pessimistischere Ergebnisprognose ab, nachdem die alte bereits Mitte Juli kassiert wurde. So soll die um Sondereffekte bereinigte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...