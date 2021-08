Köln (ots) - DR-WALTER bietet seinen Kunden ab sofort eine vereinfachte Privathaftpflichtversicherung für Deutsche im Ausland an. Gemeinsam mit der digitalen Versicherung mailo, die als Produkt- und Digitalisierungspartner fungiert, haben Deutsche, die vorübergehend im Ausland leben, künftig die Möglichkeit, die Haftpflichtrisiken des privaten Lebens abzusichern - und das volldigital und in nur wenigen Minuten abschließbar.Ob aus beruflichen oder privaten Gründen: Arbeiten im Ausland ist keine Seltenheit mehr, sondern Standard. Sollte es im Zuge dessen zu einem Schadensfall kommen, bieten die meisten Haftpflichtversicherungen weltweit nur zeitlich begrenzten Versicherungsschutz. Sobald der Wohnsitz in Deutschland abgemeldet wird, leisten die meisten Versicherungen gar nicht mehr. Die internationale Privathaftpflichtversicherung schützt bei Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die durch den Versicherten oder eine mitversicherte Person verursacht wurden. Die Beratung und der Abschluss der Versicherung erfolgt ausschließlich über DR-WALTER.DR-WALTER steht für maßgeschneiderte Versicherungslösungen zur Absicherung aller privaten und geschäftlichen Auslandsaufenthalte. "Wir streben nach höchster Produkt- und Beratungsqualität und freuen uns, zusammen mit mailo unsere Sonderlösung für eine internationale Privathaftpflichtversicherung zu optimieren. Mit mailo steht ein vertriebsstarker Risikoträger an unserer Seite, der die Welt der Digitalisierung kennt und unseren Kunden so die bestmöglichen Voraussetzungen für einen einfachen Online-Abschluss bietet", so Reinhard Bellinghausen, Geschäftsführer von DR-WALTER."Die Welt entwickelt sich stetig weiter und mit ihr auch das Unternehmertum. DR-WALTER hat mit seiner Expertise im Bereich des Versicherungsschutzes im Ausland bereits viele starke Tarife am Markt. Wir freuen uns sehr, dass wir als Produkt- und Digitalisierungspartner ausgewählt wurden, um das bestehende Angebot zu ergänzen", betont Dr. Matthias Uebing, Gründer und Vorstand der mailo Versicherung AG. Bei der internationalen Privathaftpflichtversicherung für Deutsche im Ausland spielt es keine Rolle, an welchem Ort der Welt der Versicherungsnehmer gemeldet ist oder wie lange dieser im Ausland bleibt. Der Versicherungsschutz besteht. Benötigt werden lediglich die deutsche Staatsbürgerschaft und eine Postadresse in Deutschland."Mit der Hilfe von mailo können wir den internationalen Versicherungsmarkt deutlich vereinfachen und somit verbessern. Durch unsere Sonderlösung und mailos digitalen Ansatz begegnen wir begrenzendem Versicherungsschutz mit innovativen Produkten und bieten so den größtmöglichen Schutz für Deutsche an, die im Ausland tätig sind", fügt Bellinghausen abschließend hinzu.mailo Versicherung AGDie mailo Versicherung AG ist ein auf die Versicherung von Gewerberisiken spezialisiertes Versicherungsunternehmen. Der Gewerbeversicherer bietet eigene, auf diverse Gewerbe-Zielgruppen zugeschnittene, Betriebshaftpflicht-, Vermögensschadenhaftpflicht-, Sachinhalt- und Cyber-Versicherungsprodukte an.Der Fokus liegt auf Selbstständigen, Freelancern und Kleinunternehmern. Ihnen bietet mailo alle Versicherungslösungen, die sie zur Absicherung ihrer beruflichen Existenz brauchen. Dafür arbeitet mailo partnerschaftlich mit Versicherungsmaklern, Assekuradeuren und Plattformen zusammen. Die mailo-Versicherungslösungen können für ausgewählte Gewerbemakler und Assekuradeure auch als White-Label-Produkte entwickelt werden.Die mailo Versicherung AG wurde im Dezember 2017 gegründet und ist seit Februar 2019 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zum Geschäftsbetrieb als Versicherer in Deutschland zugelassen. Hinter mailo stehen neben den Gründern Armin Molla, Sten Nahrgang und Dr. Matthias Uebing auch starke Rückversicherer, Partner und Kapitalgeber, darunter die Deutsche Rück, STS Ventures oder Hevella Capital.https://mailo.de/DR-WALTER: weltweit gut versichertSeit über 60 Jahren ist DR-WALTER Experte für Auslandsversicherungen. Das Unternehmen betreut jährlich 100.000 Reisende, darunter Urlauber, Studenten, Au-pairs, Freiwillige, Mitarbeiter im Ausland, Auswanderer sowie ausländische Gäste in Deutschland und Europa. Das Spezialgebiet von DR-WALTER liegt in der Beratung und der Entwicklung von Versicherungen für langfristige Auslandsaufenthalte.www.dr-walter.comPressekontakt:Presseabteilung mailo Versicherung AGRiehler Str.150668 KölnE-Mail: presse@mailo.deTelefon: +49 221 429 14 00Weitere Informationen unter www.mailo.deOriginal-Content von: mailo Versicherung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135793/4985319