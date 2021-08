Bei Ford mehren sich die Zeichen einer nachhaltigen Trendumkehr. Mit den jüngst veröffentlichten Q2-Zahlen erreichte der US-Autobauer nun einen Meilenstein. Zur Überraschung der Analysten wies Ford einen Gewinn von 561 Mio. (Schätzung: Verlust von 200 Mio.) US- Dollar aus. Der Umsatz kletterte um 38% auf 26,8 Mrd. Dollar.Im gleichen Atemzug passte der Konzern auch die Guidance für das Gj. nach oben an: Das ber. EBIT soll auf 9 Mrd. bis 10 Mrd. (zuvor: 5,5 Mrd. bis 6,5 Mrd.) Dollar steigen. Das Unternehmen ist mittendrin in einer strategischen Neuausrichtung hin zu mehr E-Mobilität. Anfang des Jahres legte das Management einen umfangreichen Sanierungsplan vor. Das Ziel: Bis 2030 sollen 40% der Verkäufe auf E-Autos entfallen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...