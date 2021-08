Und damit zum aktuellen Marktgeschehen: Hier hat es vorgestern und gestern Fehlsignale gegeben, so wie sie in den Sommermonaten häufig auftreten. Bullenfalle im DAX Im DAX ist es vorgestern zu einer kleine Bullenfalle gekommen. Nach dem kleinen Kurseinbruch von Mitte Juli hatte sich der deutsche Leitindex mit einer schnellen Kurserholung in seine obere Seitwärtsrange zurückgearbeitet (siehe oberes gelbes Rechteck im folgenden Chart). Anschließend pendelten die Kurse innerhalb dieser Range seitwärts. ...

