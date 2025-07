Der Dax startet robust in die neue Handelswoche und verzeichnet im frühen Montagshandel (07. Juli) leichte Zugewinne. Nach dem etwas holprigen Wochenausklang kommen die leichten Kursgewinne zum Wochenauftakt sehr gelegen. Dem Dax dürfte einmal mehr eine wichtige Handelswoche ins Haus stehen. In den nächsten Tagen werden zahlreiche Konjunkturdaten erwartet. Zudem wird am kommenden Mittwoch das Protokoll zur letzten Sitzung des FOMC der ...

