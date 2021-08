Unterföhring (ots) - Kaum wurde er zum Moderator, schon verliert Bastian Pastewka seinen neuen Job. In der Finalrunde von "Wer stiehlt Bastian Pastewka die Show?" muss sich der Comedian wieder von der Moderation der ProSieben-Quizshow verabschieden. Doch nicht etwa der Show-Erfinder Joko Winterscheidt konnte seine Sendung zurückgewinnen, sondern Shirin David besiegt Bastian Pastewka und wird am Dienstag, 10. August 2021, um 20:15 Uhr "Wer stiehlt mir die Show?" auf ProSieben moderieren. Shirin David darf die Sendung jetzt ganz nach ihren Wünschen anpassen."Wer stiehlt mir die Show?" ist weiterhin nicht zu schlagen und ist Marktführer am Dienstagabend: Sehr gute 16,8 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen sind dabei, als Bastian Pastewka Joko Winterscheidts Show moderiert.Shirin David hat die Show gewonnen, doch ihre Herausforderer:innen wittern bereits ihre nächste Chance auf die Moderation. Kommenden Dienstag versucht Joko Winterscheidt ein weiteres Mal, seine Sendung wieder an sich zu reißen. Bastian Pastewka nimmt wieder als Kandidat am Pult Platz und auch Teddy Teclebrhan startet seinen nächsten Angriff. Als Wildcard-Kandidat versucht Nico (40) sein Glück und hofft auf den großen Show-Gewinn."Wer stiehlt Shirin David die Show?" - Dienstag, 10. August 2021, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: WSMDSBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 04.08.2021 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Kevin KörberCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4985349