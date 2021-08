Wichtige Punkte Buffett ist seit über fünf Jahrzehnten als Investor sehr erfolgreich. Die Unternehmen, in die Buffett investiert, haben oft nachhaltige Wettbewerbsvorteile. Wenn du dich jemals gefragt hast, warum die Wall Street dem 90-jährigen Investor so viel Aufmerksamkeit schenkt, dann schau dir die Erfolgsbilanz von Warren Buffett genau an. Als CEO von Berkshire Hathaway (WKN: 854075) (WKN: A0YJQ2) hat Buffett sein Unternehmen zu einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 20 % geführt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...