Der Fonds setzt auf Vorreiter bei grünen Technologien und erneuerbarer Energieerzeugung, investiert aber auch in Unternehmen, die heute noch Teil des Problems sind, sich aber nachweislich im Transformationsprozess befinden.Der Fonds des französischen Vermögensverwalters (Fondsportrait mit Chartbild ISIN: LU0164455502) zeigt geradezu exemplarisch den Wandel, der nicht nur in der realen Wirtschaft, sondern folgend auch in der Investmentbranche stattfindet: Vor knapp 20 Jahren als konventioneller Rohstoff- und Energiefonds aufgelegt, erfolgte 2018 der Strategiewechsel hin zu einem konsequent nachhaltig ausgerichteten Fondsmanagement.

Den vollständigen Artikel lesen ...