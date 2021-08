Unterföhring (ots) -4. August 2021. Der Gossip rund um Deutschlands prominenteste Wohngemeinschaft erobert jetzt die Nacht in SAT.1: Melissa Khalaj und Jochen Bendel begrüßen die "Promi Big Brother"-Zuschauer:innen in diesem Jahr erstmals täglich live in SAT.1. "Promi Big Brother - Die Late Night Show" rundet jeden "Promi Big Brother"-Abend ab und lädt ab Freitag, 6. August 2021, jede Nacht live direkt im Anschluss an die Hauptshow alle PromiBB-Fans zur gemeinsamen Nachbesprechung ein.Neuer Sender, eingespieltes Duo: Melissa Khalaj und Jochen Bendel, beide selbst die größten Fans von "Promi Big Brother", analysieren, diskutieren und lästern gemeinsam mit ihren Gästen und der Community über die Themen des Tages rund um die prominenten Bewohner:innen. Das gibt es exklusiv in "Promi Big Brother - Die Late Night Show": Live-Bilder aus dem Weltall des großen Bruders.Melissa Khalaj: "Der Weg zur Fernbedienung und zur Umschalttaste kann manchmal lang sein. Den ersparen wir unseren Zuschauer:innen in diesem Jahr einfach und zeigen 'Promi Big Brother - Die Late Night Show' direkt in SAT.1. Ich freue mich total auf diese wilde Konstellation von Promis. Mit Ina Aogo und Melanie Müller treffen zum Beispiel zwei Frauen aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein könnten aber eines gemeinsam haben: Sie sagen, was sie denken."Jochen Bendel: "Ich freue mich auf den sympathischen und sensiblen Bauern Uwe Abel. Zum ersten Mal in seinem Leben nimmt Uwe ohne seine Frau Ines bei einer Fernsehshow teil. Das wird für ihn eine besonders harte Herausforderung. Aber auch an Ex-Handballer Eric Sindermann habe ich hohe Erwartungen. Hinter ihm liegt ein aufregendes Leben und er hat viele Stories zu erzählen. Aber wie ist es um seine Teamfähigkeit bestellt?"Aus dem Weltall direkt auf den Boden der Tatsachen: Nach den Auszügen stehen die Exit-Bewohner:innen von "Promi Big Brother" zum ersten ausführlichen Gespräch bei Melissa und Jochen Rede und Antwort. Dabei stellen sie sich den ehrlichen Kommentaren und knallharten Fragen der Zuschauer:innen, die über die SAT.1 App während der Staffel eingereicht werden können.Informationen und Fotomaterial zur Show, den Moderator:innen und den ersten Bewohner:innen finden Sie auf unserer "Promi Big Brother"-Presseseite unter http://presse.sat1.de/promibigbrother."Promi Big Brother - Die Late Night Show" ab Freitag, 6. August 2021, täglich live direkt im Anschluss an "Promi Big Brother" in SAT.1 und auf JoynHashtag zur Show:PromiBBPressekontakt:Kevin Körber, Katrin DietzCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187 od. 1154email: kevin.koerber@seven.onekatrin.dietz@seven.onePhoto Producing & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen derSeven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4985385