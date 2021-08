Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von Purpose Investments über die White-Label-Plattform von HANetf auf Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem Purpose Enterprise Software ESG-S UCITS ETF - Acc (ISIN IE00BMQ8YQ50/ WKN A3CT5E) würden Anleger*innen an einem globalen Portfolio von Softwareanbietern partizipieren, die über die Cloud ihre Dienstleistungen anbieten (Software as a Service) und zu den schnell wachsenden ihrer Branche gehören würden. Darüber hinaus müssten die Unternehmen die ESG-Kriterien erfüllen. ...

