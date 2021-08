HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für Heidelberger Druck auf "Buy" mit einem Kursziel von 2,20 Euro belassen. Der Auftragseingang sei besser gewesen als erwartet, schrieb Analyst Stefan Augustin am Mittwoch in einer ersten Reaktion auf den Bericht zum ersten Geschäftsquartal. Das positive operative Ergebnis zum saisonal schwächeren Jahresauftakt sei ein Highlight./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2021 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007314007

HEIDELBERGER DRUCK-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de