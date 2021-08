... erneut ein Schwergewicht. Ein Satz in der chinesischen Staatspresse reichte aus: "Online-Spiele sind geistiges Opium", analog zu Lenins These, Religion sei Opium fürs Volk. Der Wahrheitsgehalt dieser Aussage ist selbst in unseren Breiten sicherlich wenig zu hinterfragen.



Daraus zu schließen, dass für TENCENT nun die Welt untergeht, ist trotzdem falsch. Schließlich wurde der Artikel seitens der Behörden wieder gelöscht und deutlich milder formuliert.



