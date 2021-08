Treppendorf, München (ots) - Thomann, Europas größter Fachhändler für Musikinstrumente und musikalisches Zubehör, belohnt seine Kund:innen nun auch für Einkäufe mit PAYBACK Punkten. Damit steht den über 31 Millionen aktiven PAYBACK Nutzer:innen in Deutschland ab sofort die ganze Welt der Musik mit über 100.000 Produkten, von der Blockflöte über Instrumenten-Zubehör bis hin zu professioneller Studio- und Bühnentechnik, zu Bestpreisen mit Punkten on top zur Verfügung.Mit Services wie 3D-Abbildungen, echten Klangbeispielen und persönlicher Beratung bietet der Thomann Online-Shop besonders gute Unterstützung beim Online-Einkauf. "Thomann ist Marktführer im Segment der Musik-Instrumenten-Branche und kooperiert exklusiv mit PAYBACK. Für uns und unsere Kund:innen ist dies eine der spannendsten Affiliate-Partnerschaften in den vergangenen Monaten", so Stephan Schwarz, Director Online Acquisition & Media Sales bei PAYBACK."Bei der Auswahl von PAYBACK als Partner hat uns vor allem die Reichweite und Multipartner-Marketingplattform bei Deutschlands größtem Bonusprogramm überzeugt. PAYBACK beherrscht die Integration der Kanäle offline, online und mobil wie kein anderer Anbieter auf dem deutschen Markt. So können wir unseren Kunden jetzt noch stärker individualisierte und genau auf sie zugeschnittene Vorteile anbieten", so Tobias Stich, Senior Loyalty Programme Manager bei Thomann.Mit der 30-Tage-Geld-zurück-Garantie, kostenlosem Versand ab 25 Euro, drei Jahren Garantiezeit auf Produkte und großartigen Serviceleistungen hat sich das Musikhaus Thomann weltweit als erste Adresse für Musiker und Musikbegeisterte, Produzenten, Bühnentechniker, Veranstalter, Streamer/Podcaster und Content-Creator etabliert. Mehr als 14 Millionen Kunden aus 120 Ländern vertrauen auf einen der weltweit größten Versender für Musikinstrumente und Zubehör, sowie Licht- und Ton-Equipment. Um bei Thomann PAYBACK Punkte sammeln zu können, starten Kund:innen ihren Einkauf auf der PAYBACK.de oder über die PAYBACK App.Über PAYBACK:PAYBACK ist das führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kund:innen begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden von den Kund:innen wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punktesammeln, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von über 10 Mio. Nutzer:innen verwendet. Sie zählt mit Amazon und eBay bereits zu den Top 3 Shopping-Apps in Deutschland und ist mit wetter.com und eBay Kleinanzeigen laut BILD (Studie 2021) eine der "Top 3 Alltags-Apps".Pressekontakt:Nina PurtscherPressestelle PAYBACKTel.: +49 (0) 89 997 41 206Mobil: +49 (0) 172 94 30 713nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.group, PAYBACK.de, twitter.com/Presse_PAYBACKOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102404/4985445