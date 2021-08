Der britische Baukonzern Taylor Wimpey PLC (ISIN: GB0008782301) will für das Geschäftsjahr 2021 eine Zwischendividende von 4,14 Pence (ca. 4,85 Eurocent) je Aktie ausschütten, wie am Mittwoch berichtet wurde. Im Vorjahr wurde keine Zwischendividende bezahlt. Die Ausschüttung der Dividende soll am 12. November 2021 erfolgen. Record day ist der 8. Oktober 2021. Für das letzte Geschäftsjahr wurde eine Schlussdividende von ...

