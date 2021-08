Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der ITRAXX Senior Financials bewegt sich weiterhin innerhalb einer engen Range im Bereich der umkämpften 54er-Marke und am Primärmarkt blieb es ein weiteres Mal ruhig, berichten die Analysten der Helaba.Bei der am Montag von Barclays durchgeführten Emission habe es sich wohl um eine Ausnahme gehandelt. Weiterhin würden die Quartalsberichte die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die französische Société Générale habe im zweiten Quartal einen Nettogewinn in Höhe von 1,44 Mrd. Euro verbucht und habe damit die Schätzungen um sagenhafte 68% toppen können. Die Bank rechne nun in diesem Jahr mit einem Umsatzwachstum in allen Geschäftsbereichen, auch im französischen Privatkundengeschäft. Die H1-Zahlen der Komercni Banka würden eine dynamische Geschäftstätigkeit zeigen. So habe das Gesamtvolumen bei den Kundenkrediten im Jahresvergleich um 4,7% gesteigert werden können. Heute würden unter anderem Intesa Sanpaolo, Commerzbank und Bper Banca Einblick in die Bücher gewähren. ...

