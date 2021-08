Oberursel (www.anleihencheck.de) - Im Juli ist die nach europäischen Maßgaben gemessene Inflationsrate (HVPI) deutlich von zuvor 2,1% auf 3,1% gestiegen, so die Experten der ALTE LEIPZIGER Trust in ihrem aktuellen "INVEST-REPORT".In Deutschland seien die Verbraucherpreise sogar um 3,8% gestiegen. Was stecke dahinter? Der Preis für Rohöl notiere aktuell rund 70% über dem Niveau des Vorjahres. Dies sorge für eine deutliche Verteuerung beim Tanken und Heizen. Hinzu komme jetzt der Effekt der Rücknahme der temporären Mehrwertsteuersenkung zwischen Juli und Dezember 2020 voll zum Tragen. Zusätzlich würden sich infolge der Lockerungen in den von der Pandemie besonders betroffenen Dienstleistungsbereichen wie Gastronomie und Hotellerie die Preise verteuern. Außerdem werde der erhöhte Preisdruck bei wichtigen Industrierohstoffen offenbar an die Verbraucher weitergegeben. Viele der Effekte seien eine Folgereaktion auf die Auswirkungen der Pandemie. Diese "Basiseffekte" hätten 2020 preissenkend und in diesem Jahr somit preistreibend gewirkt. ...

