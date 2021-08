Der Umsatz von Metalcorp legt im ersten Halbjahr auf 303,6 Millionen Euro zu. Das ist ein Plus von fast 33 Prozent. Das EBITDA wird um 63,6 Prozent auf 25,8 Millionen Euro verbessert. In allen Bereichen steigt das Volumen an. Für das Gesamtjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...