Burgdorf, Schweiz (ots) - Generationenwechsel bei der Burgdorfer SANITIZED AG. Anfang August 2021 wird Michael Lüthi CEO der Firmengruppe SANITIZED. Er übernimmt die Funktion von Urs Stalder, der nach über 30-jähriger Tätigkeit für das Unternehmen in den Verwaltungsrat wechselt.SANITIZED AG ist Partner der Textil-, Kunststoff- sowie Farb- und Lackindustrie. Das weltweit führende Schweizer Unternehmen ermöglicht mit seinen Produkten geruchsfreie Textilien, Kunststoffoberflächen mit dauerhafter Hygienefunktion und integriertem Materialschutz sowie Farben und Lacke, die umweltgerecht gegen qualitätsmindernde Verunreinigungen geschützt sind. Gegen das Corona Virus wirksame Produkte konnten der Kunststoffindustrie während der Pandemie angeboten werden.Mit der über 80-jährigen Expertise hat das Unternehmen Kunden auf allen Kontinenten gewonnen und eine Marke etabliert, die weltweit geschätzt wird. Rund 520 Unternehmen nutzen die Ingredient Brand Sanitized offensiv auf ihren Endprodukten.Urs Stalder, der langjährige CEO, hat den Aufbau der Marke konsequent vorangetrieben. Darüber hinaus zählen die Internationalisierung, der Aufbau von Tochtergesellschaften in den USA und in China oder die Ausrichtung auf innovative Produkte zu Urs Stalders Verdiensten. Der Gewinn des Swiss Innovation Award kann als Symbol hierfür gesehen werden.Michael Lüthi, Mitglied der Gründerfamilie, übernimmt nun die Führungsposition. Der 38-jährige Betriebsökonom ist seit 2018 für SANITIZED tätig. Zuvor war er COO bei Senevita, ein Unternehmen mit seinerzeit rund 30 Residenzen und betreuten Wohnanlagen für Senioren mit rund 2.500 Mitarbeitenden. In den vergangenen drei Jahren war Michael Lüthi bereits Mitglied der SANITIZED Geschäftsleitung und hat den Kurs des Unternehmens mitgeprägt."Wir werden weiterhin Tradition und Innovation verbinden: SANITIZED ist ein Schweizer Familienunternehmen in vierter Generation und wir werden mit unseren sicheren und innovativen Produkten und Dienstleistungen für die Textil-, Kunststoff- und Farbindustrie weiter eine führende, globale Rolle innehaben und ausbauen", erläutert der neue SANITIZED CEO Michael Lüthi. So wurde zuletzt das amerikanische Unternehmen Consolidated Pathways akquiriert. Mit eigenen Tochtergesellschaften ist SANITIZED in den USA, in China, in der Europäischen Union sowie in Indien präsent.SANITIZED AG differenziert sich von globalen Mitbewerbern unter anderem durch umfassende Services für Technikfragen, Marketingunterstützung sowie für regulatorische Themen. "Adding value since 1935" lautet der Claim, mit dem das Unternehmen unterstreicht, nicht nur innovative Produkte zu entwickeln, sondern Textilien, Kunststoffprodukten sowie Farben und Lacken zeitgemäßen nutzenstiftenden Mehrwert zu geben.Link zur Newsseite:https://www.sanitized.com/de/new-ceo-at-sanitized-ag-michael-luthi-to-assume-leadership-of-the-sanitized-ag-company-group/Link zu Video:CEO Wechsel bei SANITIZED AG - August 2021 on VimeoSanitized adding value since 1935Sanitized verstärkt den Nutzen von Textilien, Kunststoffprodukten sowie Farben und Lacken. Die innovativen Technologien entwickelt das Unternehmen in der Schweiz und vertreibt sie weltweit. Sanitized sorgt für geruchsfreie Textilien, den verantwortungsbewussten Schutz von Farben und Lacken und rüstet Kunststoffe dauerhaft mit einer Hygienefunktion und Materialschutz aus.Einzigartig ist der Rundum-Service für Kunden: Genormte Tests im TecCenter, technische und regulatorische Beratung, Unterstützung in der Vermarktung. Hersteller und Konsumenten vertrauen seit Jahrzehnten auf die global geschätzte Marke Sanitized. Sie ermöglicht Differenzierung am Markt und stiftet erlebbaren Mehrwert. www.sanitized.comMedienkontakt:SANITIZED AGSibylle Hänni / Head of Communication & BrandingLyssachstrasse 95 / 3401 Burgdorf / SchweizM +41 (0) 79 330 26 63sibylle.haenni@sanitized.comwww.sanitized.comOriginal-Content von: SANITIZED AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100055218/100875207