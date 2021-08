Die Aktie von BioNTech kann am heutigen Mittwoch ihren Höhenflug fortsetzen. Auf der Handelsplattform Tradegate geht es 1,7 Prozent nach oben auf 301,60 Euro. Damit notiert das Papier erstmals über der 300-Euro-Marke.Während derzeit in der deutschen Impfkampagen Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren verstärkt in den Fokus rücken, werden auch die ersten Auffrischungsimpfungen geplant.Die Deutsche Stiftung Patientenschutz begrüßte zuletzt die ab September vorgesehenen Auffrischungsimpfungen für Risikogruppen. ...

