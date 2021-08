Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Syzygy AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12) den Umsatz besonders durch den dynamischen Erlösanstieg der ausländischen Tochtergesellschaften um knapp 12 Prozent auf gut 30 Mio. Euro gesteigert. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Rating.

Nach Analystenaussage seien auch die Umsätze der deutschen Gesellschaften um 6,0 Prozent auf 23,60 Mio. Euro geklettert. Die Basis hierfür haben das Bestandskundengeschäft und der Neukundenbereich gebildet. Nach Meinung von GBC sei die signifikante Rentabilitätsverbesserung des ersten Halbjahres 2021 besonders auffällig. Demnach habe sich das EBIT auf 3,10 Mio. Euro (HJ 2020: 1,55 Mio. Euro) nahezu verdoppelt. Die EBIT-Marge sei auf 10,3 Prozent (HJ 2020: 5,7 Prozent) gestiegen. Neben den Skaleneffekten führe das Analystenteam diese Entwicklung auf die im vergangenen Geschäftsjahr umgesetzten nachhaltigen Kosteneinsparmaßnahmen zurück. Zudem seien aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen niedrigere Marketing- und Vertriebskosten angefallen.

Das Syzygy-Management habe die starke Umsatzentwicklung und insbesondere den deutlichen Ergebnissprung dazu genutzt, um die Prognose zu erhöhen. Bei einer unveränderten Umsatz-Guidance, die ein Wachstum von 10 Prozent zeige, werde nun eine EBIT-Marge von rund 10 Prozent (zuvor: hoher, einstelliger Bereich) erwartet. Dem angepassten Unternehmensausblick entsprechend habe das Analystenteam die EBIT-Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2021 auf 6,27 Mio. Euro (zuvor: 6,09 Mio. Euro) angepasst. Im Rahmen ihres aktuellen DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 10,20 Euro (zuvor: 9,60 Euro) und erneuern das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 04.08.2021, 11:30 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 03.08.2021 um 14:04 Uhr fertiggestellt und erstmals am 04.08.2021 um 09:30 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/22731.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.