Wer nur kurz etwas zeigen will, das danach wieder verschwindet, kann auf eine neue Whatsapp-Funktion zugreifen. Echten Schutz vor Weiterverbreitung bietet die Neuerung jedoch nicht. Als ein Privatsphäre-Feature bewirbt Whatsapp die neue Einmalansicht. Die Funktion erhalten alle Apps per Update in der nächsten Woche. Darüber können Nutzer Bilder und Videos versenden, auf die nach dem einmaligen Aufruf nicht mehr zugegriffen werden kann. Sie verschwinden dabei nicht nur aus dem Chat, sondern lassen sich auch nicht in "Fotos" oder der Galerie des Empfängers speichern. Auch das...

Den vollständigen Artikel lesen ...