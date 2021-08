Hambach a.d.W./ Olsberg (ots) - Ist die Rente eigentlich noch gerecht, oder droht sogar Altersarmut trotz privater Vorsorge? Der DVG - Verein der Direktversicherungsgeschädigten nimmt sich diesem Thema an mit einem Symposium am 25. August 2021 auf dem Hambacher Schloss, einem Monat vor der Bundestagswahl. "Die Private wie gesetzliche Rente müssen endlich gerecht sein, sonst führt das zu Altersarmut", sagt Reiner Korth, stellvertr. Bundesvorsitzender des DVG - Verein der Direktversicherungsgeschädigten e.V. Es kommen namhafte Sozialwissenschaftler, Finanzjournalisten und Politiker, u.a. Prof. Sell, Rentenexperte der Universität Koblenz und Hermann-Josef Tenhagen, Chef-Redakteur von Finanztip. Thema auch: das Unrecht der Doppelverbeitragung bei Direktversicherungen, wovon es aktuell 6 Mio. Betroffene gibt und weitere 6,5 Mio. Betriebsrentner - und die geburtenstarken Jahrgänge kommen erst noch in Rente!DVG-Symposium Hambacher Schloss, Mittwoch, 25. August 2021, 14.00 bis 18.30 UhrMotto: Demokratische Rente? - Von wegen!Ort: Hambacher Schloss, 67434 Neustadt-Hambach a.d.W.Beachte: Pressekonferenz des DVG vor dem Symposium um 13 Uhr (also 25. August 2021, Ort. Hambacher Schloss, Siebenpfeifferraum).Bitte um Anmeldung siehe unter Ansprechpartner.www.dvg-ev.orgPressekontakt:KontaktAnsprechpartnerDr. Thomas HintschVorstand ÖffentlichkeitsarbeitTel. 06130 945522Mail: thomas.hintsch@dvg-ev.emailwww.dvg-ev.orgInfos, Bildmaterial und Kontakt zu AnsprechpartnernThomas Kießling, K - media & PRAm Illerkanal 12, 89231 Neu-UlmTel: 0731 - 98 0 99 4-20Mobil: 0171 - 83 79 73 2 Mail: info@kmediaundpr.dewww.dvg-ev.orgOriginal-Content von: Direktversicherungsgeschädigte e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157632/4985627