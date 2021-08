App-Store-Nutzer:innen in der EU können sich freuen: Apple senkt die Preise für Apps und In-App-Käufe. Grund: Die Entwicklung des Wechselkurses zugunsten des Euro. 643 Milliarden US-Dollar Umsatz hat Apple im vergangenen Jahr mit seinem App-Store gemacht - ein Plus von 24 Prozent gegenüber dem Jahr 2019. Das ist allerdings nicht der Grund, warum der kalifornische Techkonzern jetzt die Preise für Nutzer:innen in der EU sowie Großbritannien und Südafrika senkt. Dafür, so die offizielle Erklärung, sei die Entwicklung der Wechselkurse verantwortlich. Apple: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...