Original-Research: CLIQ Digital AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu CLIQ Digital AG



Unternehmen: CLIQ Digital AG

ISIN: DE000A0HHJR3



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 04.08.2021

Kursziel: 54,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann



Gute operative Entwicklung setzt sich in Q2 fort



CLIQ hat gestern gute Q2-Zahlen veröffentlicht und die Jahresziele bestätigt. Zudem verkündete das Unternehmen jüngst durch den Erwerb exklusiver Übertragungsrechte der italienischen Serie-B-Meisterschaft eine Erweiterung des Contents im Sportbereich.



Erneut zweistelliges Umsatz- und Ergebniswachstum erzielt: Die Erlöse stiegen in Q2 mit +22,8% yoy auf 33,1 Mio. Euro und lagen damit leicht unter unserer Erwartung (MONe: 35,0 Mio. Euro; Q1/21: +49% yoy). Nicht vergessen sollte man in diesem Zusammenhang jedoch die hohe Vergleichsbasis aus dem Vorjahr (Q2/20: +86,9% yoy). Regional betrachtet kommt der Löwenanteil des Wachstums nach wie vor aus Nordamerika (+58,0% yoy). Allerdings stiegen die Erlöse auch in Europa mit +10,4% yoy erneut zweistellig, was u.E. auf einen erfolgreichen Verlauf der Marketingumstellung schließen lässt. Die Marketingausgaben erhöhten sich in Q2 um +39% yoy auf 11,9 Mio. Euro und damit deutlich unterproportional zum EBITDA, das mit +52% yoy auf 6,3 Mio. Euro stieg und etwas über unserer Prognose lag (MONe: 6,1 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge verbesserte sich damit spürbar auf 19,0% (Vj.: 15,2%). Hintergrund der Ergebnisverbesserung ist neben den erfolgreichen Marketingmaßnahmen auch die zunehmende Nutzung der Kreditkarte als Zahlungsmittel (67% vs. 51% im Vj.), die einen geringeren an Dritte abzuführenden Kostenanteil aufweist. Das Ergebnis je Aktie wuchs mit +107% auf 0,62 Euro aufgrund des Effekts durch den Erwerb der Minderheitsanteile an der Hype Ventures B.V. überproportional. Die liquiden Mittel reduzierten sich durch die Kaufpreiszahlung (6 Mio. Euro) sowie die Dividendenausschüttung (3,3 Mio. Euro) auf 3,3 Mio. Euro (31.03.: 5,6 Mio. Euro). Die Jahresziele (Umsatz >140 Mio. Euro; EBITDA rd. 22 Mio. Euro) wurden bestätigt.



Content-Erweiterung passt zur Strategie von CLIQ: Vergangenen Freitag gab CLIQ bekannt, dass für drei Saisons die exklusiven Übertragungsrechte der italienischen Serie-B-Meisterschaft für die DACH-Region erworben wurden. Zum Kaufpreis machte CLIQ keine Angaben. Inhaltlich passt der Content u.E. gut zu CLIQ, da damit eine Nische bedient wird und das Unternehmen die Nutzer nicht durch hochkarätige Blockbuster anzieht, sondern vielmehr gezielt durch Pull-Marketing in Form von z.B. Google- oder Facebook-Ads anspricht.



Underperformance trotz operativer Stärke: Trotz der guten operativen Entwicklung sowie der günstigen Bewertungsmultiples erwies sich die CLIQ-Aktie in den letzten Monaten als Underperformer (3M rel. zum CDAX: -25,8%). Wir führen dies neben Gewinnmitnahmen nach der Rallye im Frühjahr darauf zurück, dass es dem Unternehmen noch nicht gelungen ist, die Marktteilnehmer vom Erfolgspotenzial der Vertriebsstrategie in Europa unabhängig vom Corona-Rückenwind zu überzeugen (Europa H1/21: +10,9%). Zudem bleibt CLIQ bislang den Beleg schuldig, dass die Neukundengewinnung zu attraktiven Konditionen nachhaltig höher ist als der Churn. In H1 lag der CLIQ-Faktor, der das Verhältnis zwischen Nettoumsatz pro Mitglied in den ersten sechs Monaten und den Kosten für die Mitgliederakquisition zeigt, mit 1,59x jedoch auf einem unverändert hohen Niveau (Ø 2016-2020: 1,49x).



Fazit: CLIQ hat gute Zahlen präsentiert und durch die bestätigten Jahresziele weiteres zweistelliges Wachstum in Aussicht gestellt. Da auf dem aktuellen Niveau u.E. die Chancen die Risiken überwiegen, bekräftigen wir unverändert die Kaufempfehlung.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22742.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°