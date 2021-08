von Ralf Witzler, Euro am Sonntag In den drei Monaten bis Ende Juni konnte Netflix die Zahl seiner Abonnenten weltweit lediglich um 1,5 Millionen auf gut 209 Millionen steigern. Das ist ein geringerer Zuwachs als jemals in einem Quartal zuvor. Neben Netflix buhlen finanzstarke Mediengrößen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...