DJ MARKT USA/Wall Street vor Konsolidierungstag

Nach einem freundlichen Tag an der Wall Street mit neuen Rekorden stehen die Zeichen am Mittwoch auf Stagnation. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen knapp behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt schließen. Ein besser als erwartet ausgefallener Einkaufsmanagerindex für den Service-Bereich in China stützt damit nicht. Zwar bleibe die Konjunkturerholung in der Spur, doch das Tempo dürfte langsamer ausfallen als erhofft, heißt es. Die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus und eine Verlangsamung der Impfraten schüren Ängste, dass es zu neuen Beschränkungen kommen könnte - so wie bereits in China und Australien.

"Wir treten in eine Phase ein, in der das Wachstum immer noch stark ist, aber nicht mehr so stark wie in der Anfangsphase des Aufschwungs", sagt Fondsverwalter Sebastian Mackay von Invesco. Auch die Gewinnentwicklung der Unternehmen dürfte in eine neue Zyklusphase eintreten, aber der Schwung dürfte nachlassen. Ob der Aktienmarkt dabei weiter steige, bleibe zumindest fraglich, heißt es weiter. Inwieweit die konjunkturelle Dynamik anhält, dürften Daten zum ADP-Arbeitsmarktbericht und ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe offenbaren. Außerdem wird die Revision des Markit-Einkaufsmanagerindexes Service veröffentlicht.

August 04, 2021 06:23 ET (10:23 GMT)

