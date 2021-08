HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Fuchs Petrolub von 49 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Schmierstoffhersteller habe mit sehr guten Halbjahreszahlen aufgewartet, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese hätten bereits das Niveau von vor der Corona-Krise hinter sich gelassen. Das Unternehmen profitiere nicht nur von der anhaltend starken Nachfrage aus der chinesischen Automobilindustrie, sondern habe auch Marktanteile in anderen Märkten hinzugewonnen. /bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2021 / 10:56 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005790430

FUCHS PETROLUB-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de