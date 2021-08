Die Lenzing AG hat ihre Beteilung an der Hygiene Austria vollständig abgeschrieben. "Daraus resultiert ein Verlust in Höhe von 6,5 Millionen Euro und eine Ertragsteuerentlastung in Höhe von 1,6 Millionen Euro" ist im heute publizierten Halbjahresbericht zu lesen. Das ist aber fast das einzig unerfreuliche an der Halbjahresbilanz des Faserherstellers. Umsatz (plus 28 Prozent auf 1,03 Milliarden Euro) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...