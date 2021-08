Boston (www.fondscheck.de) - Wie in unserem jüngsten Smart Beta Compass beschrieben, haben wir im zweiten Quartal möglicherweise zu früh auf Dividendenwerte gesetzt, da die Marktvolatilität vor allem im Juni zu gemischten Ergebnissen führte, so die Experten von State Street Global Advisors in ihrem aktuellen "SPDR Strategie Espresso". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...